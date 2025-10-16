Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 10’uncusu düzenlenecek Uluslararası Kahramanmaraş Kitap Fuarı, 17 Ekim Cuma günü saat 10.30’da gerçekleştirilecek açılış töreniyle kitapseverlerle buluşacak.KAFUM’dadüzenlenecek fuar, “Anadolu’nun en büyük kitap fuarı” olma özelliğini bu yıl da sürdürerek, on gün boyunca şehre kültürel bir şölen yaşatacak.Kültür ve sanatın buluşma noktası haline gelen fuar, bu yıl da oldukça zengin bir etkinlik takvimiyle dikkat çekiyor. 400 yazar, 150 yayınevi, 50 söyleşi ve 400 imza programı ile dolu dolu geçecek fuarda, her yaşa ve ilgi alanına hitap eden binlerce eser okuyucularla buluşacak.Türkiye’nin dört bir yanından yayınevleri ve yazarların katılım sağlayacağı organizasyonda; edebiyattan tarihe, sanattan akademik yayınlara, çocuk ve gençlik kitaplarından klasik eserlere kadar uzanan geniş bir yelpazede eserler sergilenecek.

Edebiyat Dünyasının Nabzı Kahramanmaraş’ta Atacak

Fuar süresince düzenlenecek söyleşi ve konferanslarda birbirinden değerli isimler okurlarla bir araya gelecek. Katılımcılar, sevilen yazarların imza günlerinde buluşacak, edebiyatın kalbinin attığı şehirde bilgi dolu etkinliklerle keyifli vakit geçirecek.KAFUM’da gerçekleştirilecek fuar, yalnızca bir kitap etkinliği olmanın ötesinde, yazar ve okurlar arasında bir kültür köprüsü işlevi görecek. Fikir alışverişi, ilham ve etkileşim dolu ortamıyla fuar, Kahramanmaraş’ın kültür ve sanat hayatına güçlü bir katkı sunacak.

Tüm Vatandaşlar Davetli

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, 17 Ekim Cuma günü saat 10.30’da düzenlenecek açılış törenine tüm vatandaşlar davet edildi.Açıklamada ayrıca, 26 Ekim Pazar akşamına kadar sürecek fuarda düzenlenecek tüm söyleşi, konferans ve imza etkinliklerine ilişkin detaylı programa https://kahramanmaras.bel.tr/duyuru/2025/10/15/10-uluslararasi-kahramanmaras-kitap-fuari-etkinlik-takvimi internet adresinden ulaşılabileceği belirtildi.