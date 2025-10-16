Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 10’uncusu düzenlenecek Uluslararası Kahramanmaraş Kitap Fuarı, 17 Ekim Cuma günü kitapseverlerle buluşuyor. Şehrin kültür ve sanat yaşamına büyük katkı sunan fuar, her yıl olduğu gibi bu yıl da çok sayıda yazar, yayınevi ve okuru bir araya getirecek.

Açılış 10.30’da Yapılacak

KAFUM’da saat 10.30’da gerçekleştirilecek açılış programı ile kapılarını açacak olan kitap fuarı, zengin etkinlik takvimiyle dikkat çekiyor. Açılış töreninin ardından gün boyu birbirinden değerli isimlerin katılımıyla konferanslar düzenlenecek.

Üç Önemli Konferansla Dolu Bir İlk Gün

Fuarın ilk gününde kültür, sanat ve düşünce dünyasından önemli isimler Kahramanmaraşlılarla buluşacak.İlk olarak, AK Parti Kültür ve Sanat Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, düzenlenecek konferansta kültür sanat dostlarına seslenecek. Yayman konuşmasında, Türkiye’de kültür politikaları ve sanatın gelişimi üzerine önemli değerlendirmelerde bulunacak. Saat 14.00’da ise AK Parti AR-GE ve Eğitimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen tarafından “Kardeşliğin Yurdu Türkiye” temalı konferans gerçekleştirilecek. Şen, programda birlik, beraberlik ve toplumsal dayanışmanın önemine dair düşüncelerini katılımcılarla paylaşacak.Günün son konferansı ise saat 15.00’da Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu tarafından verilecek. “Kültürel Mirasın Korunması” başlıklı konuşmada Mumcu, Türkiye’nin kültürel değerlerinin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması konusunda yapılan çalışmalardan bahsedecek.

Tüm Kültür ve Sanat Dostları Davetli

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, 10. Uluslararası Kahramanmaraş Kitap Fuarı’nın şehrin kültürel yaşamına yeni bir heyecan katacağı vurgulanarak, “Tüm kültür sanat dostlarını açılış programımıza ve fuar süresince gerçekleştirilecek etkinliklerimize bekliyoruz” ifadelerine yer verildi.