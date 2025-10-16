Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, toplumun her kesimine dokunan sosyal projelerini aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda kadınların ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılımını desteklemek amacıyla Valilik ve kamu kurumlarının iş birliğiyle “Üreten Kadınlar Bilgilendirme ve Çalışma Toplantısı” gerçekleştirilecek.17 Ekim Cuma günü Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde düzenlenecek toplantı, saat 13.30’da başlayacak. Programda, kadınlara yönelik istihdam, girişimcilik, üretim ve kooperatifçilik alanlarında sunulan destekler ile yürütülen projeler ele alınacak. Ayrıca kamu kurumları tarafından sağlanan teşvik ve hibe programları hakkında bilgilendirmeler yapılacak.Kadınların üretim süreçlerinde daha güçlü bir yer edinmesini sağlamak amacıyla düzenlenecek etkinlikte, katılımcıların görüş ve önerilerine de yer verilecek.Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, programın kadınların üretim gücünü artırmak ve şehir ekonomisine katkılarını desteklemek adına önemli bir adım olduğu vurgulanarak, tüm kadınların davetli olduğu ifade edildi.