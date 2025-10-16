Berlin Büyükelçiliği’nde gerçekleştirilen genel kurulda, önceki dönem faaliyetleri değerlendirilirken, yeni dönem hedefleri ve iki ülke arasındaki iş birliği fırsatları ele alındı. Ayrıca yönetim kurulu seçimleri yapılarak, Türk–Alman iş dünyasının geleceğine yön verecek stratejiler belirlendi.

“Kahramanmaraş’ın Üretim Gücünü Avrupa’ya Taşımak İstiyoruz”

Genel kurulun ardından değerlendirmelerde bulunan KMTSO Başkanı Mustafa Buluntu, Almanya’daki temasların son derece verimli geçtiğini belirterek şunları söyledi:“Kahramanmaraş olarak sadece bölgenin değil, Türkiye’nin üretim merkezlerinden biriyiz. Hedefimiz; ihracat gücümüzü Avrupa pazarına daha etkin biçimde taşımak ve sanayimizin küresel rekabet gücünü artırmaktır. Türk–Alman Ticaret ve Sanayi Odası üyeliğimiz, bu anlamda bizim için önemli bir köprü görevi görüyor.”

Buluntu, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin potansiyeline vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:“Türkiye ile Almanya arasında güçlü bir ticari geçmiş ve karşılıklı güven var. Biz Kahramanmaraş olarak bu temeli daha ileriye taşımak istiyoruz. Özellikle sanayi, enerji, yeşil dönüşüm ve dijital üretim gibi alanlarda yeni ortaklıkların önünü açacak bir döneme giriyoruz.”

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ve Alman İş Dünyası ile Görüşmeler

Program kapsamında Başkan Buluntu; TOBB Başkanı M. RifatHisarcıklıoğlu, Berlin Ticaret Başmüşaviri Devran Ayık, Alman–Türk Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bige Yücel, Daimler Truck temsilcileri, Alman Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Peter Adrian ve çok sayıda iş insanı ile bir araya gelerek Türkiye–Almanya ticaret hacminin artırılmasına yönelik istişarelerde bulundu.

Ayrıca Türk–Alman İş Konseyi ile yapılan toplantılarda, iş dünyasının güncel sorunları ve karşılıklı yatırım fırsatları ele alındı.

“İhracat yapan firmalarımızın Avrupa’daki dağıtım ağlarını güçlendirmek ve yeni iş birlikleri oluşturmak için bu temaslar büyük önem taşıyor. Almanya’daki Türk iş dünyasının dinamizmini Kahramanmaraş’ın üretim potansiyeliyle buluşturmak istiyoruz.”

Türk - alman iş dünyası Almanya ve Kahramanmaraş’ta buluşacak

Ziyaret kapsamında Alman–Türk Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bige Yücel ile görüşen Başkan Buluntu, önümüzdeki dönemde Alman iş insanlarından oluşan bir heyetin Kahramanmaraş’ta ağırlanması için karşılıklı istişarelerde bulunarak mutabakata vardı. Ayrıca Başkan Buluntu, göreve yeni seçilen Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanına da hayırlı olsun temennisinde bulunarak, “Kahramanmaraş sanayisinin gücünü, nitelikli üretim altyapısını ve yatırım fırsatlarını yerinde göstermek istiyoruz. Alman heyetiyle şehrimizde bir araya gelerek ortak yatırım olanaklarını detaylandıracağız.” dedi.

Alman–Türk Ekonomi Konferansı’na Katılım

Genel kurulun ertesi günü düzenlenen Alman–Türk Ekonomi Konferansı’na da katılan Başkan Buluntu, sanayi, ihracat ve sürdürülebilir kalkınma başlıklarında Almanya’daki iş çevreleriyle temaslarda bulundu.Buluntu, konferansın önemine değinerek şunları kaydetti:“Bu buluşmalar sadece birer protokol ziyareti değil; şehrimizin üretim vizyonunu dünyaya tanıtmak, Kahramanmaraş markasını uluslararası alanda konumlandırmak için attığımız stratejik adımlardır.”