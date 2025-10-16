Dernek, kamu kurumlarında görev yapan işçilerden özel sektörde çalışan emekçilere kadar her kesimden çalışanı kapsayan çalışmalarını genişleterek sürdürüyor.

Bu kapsamda, Levent Topçuoğlu, Ankara İl Başkanlığı görevine atandı.

Genel Başkan Muttalip Akkuş, atama sonrasında yaptığı açıklamada, “Ankara artık emeğin kalbi olacak; İŞÇİDER bu kalbin ritmini adaletle, dayanışmayla belirleyecek” dedi.

HER ALANDA, HER EMEKÇİ İÇİN DAYANIŞMA

Ankara, yalnızca ülkenin siyasi başkenti değil, aynı zamanda çalışma hayatının merkezidir.

İŞÇİDER, bu stratejik noktadan hareketle hem kamu hem özel sektörde görev yapan emekçilerin hak arayışında doğrudan çözüm üreten bir yapı oluşturdu.

Dernek; işçinin sesi olmak, emeğin değerini korumak ve adalet duygusunu güçlendirmek amacıyla başkent genelinde yeni bir teşkilatlanma modelini hayata geçiriyor.

TOPÇUOĞLU: “BAŞKENTTE HER EMEKÇİYE DOKUNACAĞIZ”

Ankara İl Başkanı Levent Topçuoğlu, atamanın ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“İŞÇİDER, hangi iş kolunda olursa olsun tüm emekçilerin yanında olacaktır. Kamu çalışanı, fabrika işçisi, taşeron emekçisi, özel sektör çalışanı fark etmeksizin herkes bu büyük ailenin bir parçasıdır. Hedefimiz, Başkent Ankara’dan başlayarak Türkiye genelinde emeğe saygıyı hâkim kılmaktır.”

AKKUŞ: “EĞİLMEYEN EMEKÇİ İÇİN YOLA DEVAM”

Genel Başkan Muttalip Akkuş, ziyareti sırasında yaptığı konuşmada, emek mücadelesinin bir vicdan hareketi olduğuna dikkat çekti:

“Bizim mücadelemiz, alın terinin hakkını arama mücadelesidir.

Sayın Levent Topçuoğlu gibi kararlı bir isimle Ankara’da güçlü bir döneme giriyoruz.

İŞÇİDER, adaletin, emeğin ve dayanışmanın teminatıdır. Eğilmeyen emekçi için yola devam ediyoruz.”

HER İŞÇİYE ULAŞMAK, HER HAKSIZLIĞA DOKUNMAK

İŞÇİDER Ankara İl Başkanlığı, kapsayıcı ve erişilebilir bir dayanışma ağı kurmak için çok yönlü bir planlama yaptı.

Başkent genelinde yürütülecek çalışmalar, sadece hak arayışını değil, aynı zamanda bilinçli bir emek kültürünü hedefliyor.

1. HER İLÇEDE EMEK DANIŞMA NOKTALARI KURULACAK

Ankara’nın tüm ilçelerinde kurulacak danışma merkezleriyle işçiler, yaşadıkları sorunları doğrudan paylaşabilecek.

Bu merkezlerde; ücret, tazminat, sigorta, izin, mobbing, iş kazaları ve işten çıkarma gibi konularda rehberlik sağlanacak.

Hukuki yönlendirme, iş kanunu bilgilendirmesi ve işçi–işveren arabuluculuk hizmetleri uzman danışmanlarca yürütülecek.

2. HAK İHLALLERİNE HIZLI MÜDAHALE EKİPLERİ

İŞÇİDER, işçilerin yaşadığı haksızlıklara hızlıca müdahale edebilmek için profesyonel saha ekipleri kurdu.

Bu ekipler, iş kazalarından mobbing vakalarına, sigorta ihlallerinden maaş gaspına kadar birçok alanda devreye girerek raporlama ve çözüm desteği sağlayacak.

Gerektiğinde ilgili kamu kurumları ve basın organlarıyla koordinasyon kurularak şeffaf süreç yönetimi sağlanacak.

3. KAMU VE ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞANLARINA EĞİTİM VE DAYANIŞMA PROGRAMLARI

İŞÇİDER, çalışma hayatında farkındalığı artırmak için düzenli eğitimler ve bilgilendirme toplantıları düzenleyecek.

İş kanunları, iş güvenliği, sendikal haklar, kadın ve genç istihdamı, psikolojik dayanıklılık ve sosyal destek temelli programlar, tüm çalışanları kapsayacak şekilde planlanıyor.

4. HUKUKİ, PSİKOLOJİK VE SOSYAL DESTEK HATLARI AKTİF HALE GETİRİLECEK

Dernek, işçilerin yalnızca hukuki değil, aynı zamanda psikolojik ve sosyal yönden de desteklenmesini hedefliyor.

Bu doğrultuda, alanında uzman danışmanlar tarafından ücretsiz rehberlik ve psikolojik destek sağlanacak; ihtiyaç halinde sosyal yardımlaşma ağları devreye alınacak.

7/24 HUKUKİ DESTEK VE DANIŞMA HİZMETİ

İŞÇİDER, özel sektör ve kamu bünyesinde çalışan tüm emekçilerimizin 7 gün 24 saat kesintisiz hukuki danışma hizmeti alabilmesini sağlıyor.

Dernek bünyesinde protokol yapılan 23 hukuk müşaviri, işçilerin yaşadığı hukuki sorunlara anında yanıt veriyor ve çözüm süreçlerinde doğrudan rehberlik sağlıyor.

Bu hizmet kapsamında; işten çıkarma, mobbing, ücret gaspı, tazminat, iş kazası, sigorta ihlali ve sendikal hak kayıpları gibi konularda emekçilerimize sürekli danışmanlık sunuluyor.

İŞÇİDER’in hukuk birimi, yalnızca olay sonrası değil, önleyici bilgilendirme ve yönlendirme sürecinde de aktif rol üstleniyor.

Kalbi bu vatan için atan her emekçinin sürdürülebilir bir iş hayatı kurabilmesi için derneğimiz, her koşulda ve her saatte yanında olmaya devam etmektedir.

EMEĞİN BAŞKENTİ ANKARA

İŞÇİDER, Ankara’da başlattığı bu yeni dönemle birlikte yalnızca bir sivil toplum hareketi değil, aynı zamanda adaletin, dayanışmanın ve emek ahlakının kurumsal temsilcisi haline geliyor.

Kamu çalışanından sanayi işçisine, büro emekçisinden genç stajyere kadar her birey, İŞÇİDER’in koruma ve dayanışma şemsiyesi altındadır.