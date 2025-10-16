Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Afşinbey Caddesi üzerinde seyir halinde olan 46 D 0810 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Nuray Bekiroğlu’na çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Bekiroğlu, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Afşin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan Bekiroğlu, hastanede hayatını kaybetti. Bekiroğlu’nun cenazesi, otopsi yapılmak üzere Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kazaya karışan otomobil sürücüsünün gözaltına alındığı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.