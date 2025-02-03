İl Milli Eğitim Müdürü, ikinci dönemin ilk dersine Onikişubat Hasan Balcı İlkokulunda katılarak öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi. Programa İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Kurt ve İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları da katıldı.

İlk Ders, İlk Heyecan

İstiklal Marşı töreninde öğrencilerle birlikte saf tutan İl Milli Eğitim Müdürü, törenin ardından bir sınıfta derse katılarak öğrencilerle sohbet etti. Yeni döneme dair heyecanlarını paylaşan öğrencilerin isteklerini dinleyen Baydur, eğitimde başarı için motivasyonun önemine vurgu yaptı.

Öğretmenlerle Buluşma

İlk teneffüste öğretmenlerle bir araya gelen İl Milli Eğitim Müdürü, ikinci dönemin hayırlı olmasını dileyerek öğretmenlerin talep ve önerilerini dinledi. Eğitimin kalitesini artırmak için öğretmenlerin görüş ve önerilerinin önemli olduğunu belirten Baydur, yeni dönemde iş birliği içinde çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Deprem Sonrası Eğitime Kararlılıkla Devam

6 Şubat depremlerinin ardından eğitim sürecinin kesintisiz devam etmesi için büyük çaba harcanan Kahramanmaraş’ta, ikinci dönem de hazırlıkların tamamlanmasıyla sorunsuz bir şekilde başladı. Yeni yapılan ve güçlendirilen okul binaları, öğrencilerin güvenli ortamlarda eğitim almalarını sağlamak için hazır hale getirildi.

Eğitimde Başarı ve Gelişim Vurgusu

İl Milli Eğitim Müdürü, yeni dönemin öğrencilere başarı ve verimlilik getirmesi temennisinde bulunarak akademik başarının yanı sıra sosyal ve kültürel gelişimin de önemine dikkat çekti. Öğrencilere sadece akademik değil, sosyal ve kültürel alanda da kendilerini geliştirme çağrısı yaptı.