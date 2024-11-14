Bölgeye kazandırılan 3 kilometrelik kanalizasyon hattıyla Tavşantepe ve Hürriyet mahallelerinin kanalizasyon altyapısı iyileştirilerek uzun yıllar güvence altına alınacak.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 6 Şubat depremlerinin ardından şehir genelinde başlattığı altyapı seferberliğini durmaksızın sürdürüyor. Bir yandan depremde hasar alan altyapı sistemlerinin bakım ve onarımı büyük bir titizlikle sürdürülürken bir yandan da şehre yeni içmesuyu, kanalizasyon ve yağmursuyu hatları kazandırarak modern bir altyapı sistemi kuruluyor.

Bu kapsamda Merkez İçmesuyu, Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı Doğu Bölümü projesi çerçevesinde Onikişubat’ın önemli arterlerinden Ahır Dağı Caddesi’nde başlatılan kanalizasyon hattının imalatı sürüyor. KASKİ Genel Müdürlüğü koordinesindeki ekipler, toplamda 3 kilometre uzunluğunda yeni bir kanalizasyon hattını bölgeye kazandırmak için yoğun bir şekilde çalışıyor. Projenin tamamlanmasıyla Tavşantepe ve Hürriyet mahallelerinin kanalizasyon altyapısının iyileştirilmesi ve uzun yıllar güvence altına alınması hedefleniyor.