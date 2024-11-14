Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kadın, Aile ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren Gönüllü Gençlik Hareketi, topluma dokunan çalışmalarıyla dikkat çekiyor.

Genç gönüllülerden oluşan bu hareket; özel gereksinimli bireyler, dezavantajlı gruplar ve yaşlı vatandaşlar başta olmak üzere toplumun ihtiyaç sahibi kesimlerine yönelik çeşitli etkinlik ve destek programları düzenliyor. Gönüllü Gençlik Hareketi, toplumun farklı kesimlerine yönelik desteklerini düzenli olarak sürdürüyor. Özellikle özel gereksinimli bireylerin sosyal yaşama katılımını destekleyen projeler geliştirilirken, yaşlı vatandaşlar için de sosyal yardım ve dayanışma faaliyetleri düzenleniyor. Gönüllüler; sağlık kontrolleri, psikososyal destek, sıcak yemek dağıtımı, yaşlıların kişisel temizliği ve çeşitli sosyal faaliyetlerle vatandaşların hayatını kolaylaştırıyor. Ayrıca gençlerin katılımıyla gerçekleşen bu etkinlikler, hem sosyal sorumluluk bilincini artırıyor hem de toplumda dayanışmayı güçlendiriyor.

Gençlik Hareketine Çevrimiçi Başvuru Yapılabiliyor

Gönüllü Gençlik Hareketi’ne katılmak isteyenler vatandaşlar, https://kahramanmaras.bel.tr/duyuru/2024/11/14/gonullu-genclik-hareketi-basvuru-formu internet adresinden çevrimiçi başvuru yapabiliyor. Gönüllü Gençlik Hareketi’yle gençler, topluma fayda sağlarken aynı zamanda kişisel gelişimlerine de katkıda bulunabiliyor.

“Hedefimiz Gönül Köprüleri Kurabilmek”

Gönüllü Gençlik Hareketi Sorumlusu Galip İslamoğlu, “Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 2018 yılından beri yaşlılarımız, özel gereksinimli vatandaşlarımız ve dezavantajlı gruplarımıza yönelik faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Yaşlılarımızın ve ihtiyaç sahiplerinin evlerinin tadilatını yapıyor,kişisel temizlikleri üstleniyor ve günlük sıcak yemek ikramımız oluyor. Özel gereksinimli ve dezavantajlı vatandaşlarımıza yönelik çeşitli sosyal etkinlikler düzenliyoruz. Hedefimiz, insanlarla gönül köprüleri kurabilmek” diye konuştu.

“İnsanların Hayatına Dokunmak Mutlu Ediyor”

Gönüllü Gençlik Hareketi üyelerinden Halil İbrahim Eytemiş, “2019 yılından beri Gönüllü Gençlik Hareketi üyesiyim. Özel gereksinimli kardeşlerimiz ve yaşlılarımızla çeşitli programlarda bir araya gelmek, onların hayatına dokunmak beni çok mutlu ediyor” dedi. Üniversite öğrencisi Ayşenur Demir, “Gönüllü Gençlik Hareketi burada stand açmış. Bende bu anlamlı gruba üye oldum. Yapılacak olan etkinlik ve faaliyetlere katılarak insanların hayatına dokunmak ve gönül bağı kurmak istiyorum” cümlelerini kaydetti.