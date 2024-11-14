Etkinliğe katılacak her çocuktan, birer hediye getirmeleri isteniyor. Toplanan bu hediyeler savaşın yıkıcı etkilerine maruz kalan çocuklara ulaştırılacak.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’nü özel bir etkinlikle kutlayarak çocuklara yönelik anlamlı bir proje başlatacak. Kahramanmaraş Çocuk Sanat Merkezi’nde (KAÇSAM) düzenlenecek etkinlikte, çocuklar bir yandan eğlenirken bir yandan da savaş mağduru çocuklara destek olmanın mutluluğunu yaşayacak. 20 Kasım Çarşamba günü saat 13.00’da KAÇSAM’da gerçekleştirilecek olan bu özel etkinlik, çocuklara sanatı ve yardımlaşmayı bir arada sunacak. Resimdenmüziğe,hikâye anlatımından el sanatlarına kadar farklı atölye çalışmaları, çocukların yaratıcılıklarını ortaya koymalarına ve sosyal becerilerini geliştirmelerine katkı sağlayacak.

Kahramanmaraşlı Çocuklardan Hediye

Dünya Çocuk Hakları Günü’ne özel olarak düzenlenen etkinliğe katılacak her çocuktan, birer hediye getirmeleri isteniyor. Toplanan bu hediyeler, Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, savaşın yıkıcı etkilerine maruz kalan çocuklara ulaştırılacak. Böylelikle çocuklar, bu özel günde hem sanatsal etkinliklere katılıp eğlenirken hem de yaşıtlarına destek olmanın önemini yaşayarak öğrenecekler.

Tüm Minikler Davet Edildi

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Dünya Çocuk Hakları Günü gibi anlamlı bir günde dayanışmanın önemini vurgulayarak, tüm çocukları bu etkinliğe davet etti. Ebeveynlere çağrıda bulunarak çocuklarını etkinliğe katılmaları için teşvik etmelerini isteyen Büyükşehir Belediyesi, bu etkinlik aracılığıyla çocuklara yardımseverlik, duyarlılık ve kardeşlik duygularını aşılamayı da hedefliyor.