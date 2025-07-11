Depremde iş yerleri yıkılan ancak üretimlerini sürdüren ustalar, yetkililerden yeni üretim tesisleri talep ediyor.

Osmanlı döneminde saraylara getirilen ve gelinlerin çeyizinde yer alan ceviz oyma sandıkları, zamanla özgünlükleri ve estetikleriyle Avrupa’ya ihraç edilen önemli el sanatları arasında yer aldı.

Kahramanmaraş'ın coğrafi tescilli ürünleri arasında bulunan bu ahşap eserlere, özellikle gurbetçi işçilerin de katkısıyla Avrupa’daki cami ve dini yapılar da ambiyans kazandırmaya devam ediyor.

Deprem sonrası hızla toparlanan ve yeniden üretim yapan bölge esnafı, geleneksel el sanatlarını yaşatmaya devam ediyor. Özellikle gelinlik sandıklarının yanı sıra cami minber, mihrap ve vaaz kürsüsü süslemeleri de ürün gamına ekleniyor.

Osmanlı ve Selçuklu motifleriyle süslenen ahşap işleri, yurtdışına da ihraç edilerek, hem kültürel mirası hem de ekonomiye katkı sağlıyor.

Yırt içi ve yırt dışı pazarasında söz sahibi olan sanatkarlar, faaliyetlerini ve çalışmalarını daha düzenli, sistemli işyerlerinde sürdürmek istiyor.