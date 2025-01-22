Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde düzenlediği yenilikçi etkinliklere bir yenisini daha ekliyor. Vatandaşların yoğun ilgisini ve takdirini kazanan projelere imza atan belediye, bu kez anne-kız ilişkilerini güçlendirmeyi amaçlayan bir organizasyonla vatandaşlarla buluşuyor.

25 Ocak Cumartesi günü, KADEM Kahramanmaraş İl Temsilciliği iş birliğiyle düzenlenecek olan “Anne – Kız Örgü Atölyesi” etkinliği, Osman Sayın Spor Salonu’nda gerçekleşecek. 12.00 ile 16.00 saatleri arasında sürecek olan bu keyifli atölye, anneler ve 10-15 yaş arasındaki kız çocukları için özel bir deneyim sunacak.

Eğlence ve Sanat Bir Arada

Katılımcılar, anneler ve kızlarıyla birlikte örgü yapmanın inceliklerini öğrenirken, aynı zamanda yaratıcı ve eğlenceli bir etkinliğin parçası olmanın tadını çıkaracak.

Hem el becerilerini geliştirecek hem de aralarındaki bağı daha da kuvvetlendirecek olan bu atölye, katılımcılara unutulmaz bir gün yaşatmayı hedefliyor. Etkinliğe katılmak isteyen vatandaşlar, https://kahramanmaras.bel.tr/duyuru/2025/01/21/anne-kiz-orgu-atolyesi-basvuru-formu internet adresinden çevrimiçi başvuru yapabilecek.