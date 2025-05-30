Edinilen bilgiye göre; Onikişubat ilçesine bağlı Selimiye Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 22 yaşındaki M.K., iş yerine gelen bir kişiye henüz bilinmeyen nedenle silahıyla ateş açtı. O sırada yanındaki 16 yaşındaki kardeşi Ömer K. de kurşunlara hedef oldu. Ağır yaralanan genç, Kahramanmaraş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay sonrası polis ekipleri M.K.'yi hastanede gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.