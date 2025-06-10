Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı süresince vatandaşların bayram ziyaretlerini daha rahat ve konforlu bir şekilde gerçekleştirebilmeleri için belediye otobüslerinde toplu ulaşımı ücretsiz hale getirdi.

4 gün süren uygulama boyunca belediye otobüslerine toplam 11 bin 250 biniş gerçekleşti. Bayram boyunca hem şehir içi ulaşımda hem de mezarlık ziyaretlerinde büyük kolaylık sağlayan uygulama, vatandaşlardan tam not aldı. Özellikle bayram günlerinde artan aile ve akraba ziyaretlerinin yoğunluğuna karşılık, ücretsiz ulaşım hizmeti sayesinde hem trafik yoğunluğu azaldı hem de toplu taşıma kullanımı teşvik edilmiş oldu.

Mezarlık Ziyaretlerine Özel Ring Seferleri

Büyükşehir Belediyesi ayrıca Kurban Bayramı süresince vatandaşların mezarlık ziyaretlerini kolaylaştırmak adına özel ring seferleri düzenledi. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi ve Dulkadiroğlu Yıldızevler’denKapıçam Şehir Mezarlığı’na sağlanan bu ücretsiz ring seferleri, binlerce kişiye hizmet verdi. Vatandaşlar, hem zaman hem de ulaşım kolaylığı açısından bu uygulamadan oldukça memnun kaldı.

Başkan Görgel’e Teşekkür

Kurban Bayramı boyunca sunulan ücretsiz toplu taşıma hizmeti, vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı. Vatandaşlar, sunulan ulaşım kolaylığının çok kıymetli olduğunu belirterek, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’e teşekkür etti.