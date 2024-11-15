Bir Başka Orkestra ön seçmeleri, 25 Kasım Pazartesi günü NFK Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda özel gereksinimli vatandaşlara yönelik çalışmalarına bir yenisini daha ekliyor. Başkan Fırat Görgel öncülüğünde gerçekleştirilen faaliyetler vatandaşların takdirini kazanırken, özel gereksinimli bireylerin sanatsal yeteneklerini ortaya koyabilecekleri anlamlı bir proje hayata geçiriliyor: “Bir Başka Orkestra”. Hayatın her alanında azim ve tutku ile engelleri aşan özel gereksinimli bireylerin bir araya geleceği “Bir Başka Orkestra”, Açık Sanat Akademisi iş birliğiyle hayata geçirilecek. Proje, müziğin birleştirici gücünden yararlanarak bu özel bireylerin sosyal yaşama daha aktif katılımını hedefliyor. Orkestraya, sesine ve yeteneğine güvenen tüm yetenekli bireyler davet ediliyor.

Engeller Müzikle Aşılacak

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen bu proje, özel gereksinimli bireylerin hayatlarına dokunan çalışmalara bir yenisini eklerken, toplumda farkındalık oluşturmayı da amaçlıyor. “Bir Başka Orkestra”, müziğin ve sanatın birleştirici gücüyle engellerin aşılabileceğini bir kez daha kanıtlayacak.

Ön Seçmeler 25 Kasım’da

Orkestra için düzenlenecek ön seçmeler, 25 Kasım Pazartesi günü saat 19.00’da Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi alt salonunda gerçekleştirilecek. Seçmelere katılmak isteyen özel gereksinimli bireyler, yeteneklerini sergileyerek KSÜ Güzel Sanatlar Fakültesi akademisyenlerinden Dr. Öğr. Üyesi Ezgi Tekgül şefliğindeki bu eşsiz sanat topluluğunun bir parçası olma şansı elde edecek.