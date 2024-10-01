Yeni Kahramanmaraş’ın imar ve inşası noktasında altyapıdan ulaşıma, üstyapıdan yeşil alana tüm alanlarda yatırımlarını artırarak sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehrin turizm potansiyelini artıracak yeni yatırımlarını da hayata geçirmeye devam ediyor.

Bu kapsamda 6 Şubat depremleri öncesi Dulkadiroğlu ilçesi Pınarbaşı mevkiinde yapımına başlanan ve geçtiğimiz aylarda tamamlanan Çamlıca Restoran ve Sosyal Tesisi, misafirlerini ağırlamaya başladı. Toplam 2 bin metrekarelik alan üzerine konumlandırılan tesis, açık ve kapalı servis alanında misafirlerine eşsiz bir manzara ve geleneksel lezzetleri bir arada sunuyor.

“Konfor ve Lezzeti Bir Arada Sunacak”

Çamlıca Restoran ve Sosyal Tesisi’nin Kahramanmaraş’ın gözde mekânları arasında yerini alacağını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Bir yandan şehrimizin imar ve inşası noktasında plan ve projelerimizi sürdürürken bir yandan da turizm potansiyelimizi artıracak yatırımları hayata geçirmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda 6 Şubat depremleri öncesinde yapımına başlanan Çamlıca Restoran ve Sosyal Tesisi’ni tamamlayarak hemşehrilerimizin hizmetine sunduk. Hemşehrilerimizin ilgisi de son derece fazla. Eşsiz manzarası, yeşil alanları, sosyal donatıları, servis alanları, restoran ve kafeteryasıyla misafirlerine konfor ve lezzeti bir arada sunacak tesis,şehrimizin en nezih mekânlarından birisi olacak ve Kahramanmaraş’ımızın turizm potansiyelinin artmasına katkı sağlayacak” cümlelerini kaydetti.