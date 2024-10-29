Cumhuriyetin kuruluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla Necmettin Erbakan Bulvarı’nda düzenlenen törene Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer’de katıldı.

Törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından konuşma yapan Vali Ünlüer, “Bugün geçmişimizden aldığımız güçle, ezelden ebede büyük umutlar ve emin adımlarla, birlik ve beraberlik içerisinde yürürken geleceğimizin teminatı ve dirilişimizin sembolü olan Cumhuriyetimizin kuruluşunun 101’inci yılını kutlamanın gururunu ve coşkusunu hep birlikte yaşıyoruz. Malazgirt’te, Çanakkale’de, Millî Mücadele’de bütün imkansızlıklara rağmen en kesif ordulara karşı vatanımızı müdafaa ettik. Hiçbir zaman zulme ve zalimlere geçit vermedik” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından öğrenciler, günün anlam ve önemine uygun şiirler okudu. Törenin ilerleyen bölümlerinde jandarma ekiplerinin gösterisi büyük ilgi gördü. Kutlamalar, kortej geçişleriyle sona erdi.