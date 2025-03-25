Bulutoğlu Köyü Menzelet Barajı mesire alanı yolu üzerinde gerçekleştirilen etkinliğe, Dulkadiroğlu ve Onikişubat ilçelerindeki Sultan Bayazıt İlkokulu, Ayşe Gümüşer İlkokulu, Bulutoğlu Şehit İrfan Karabıçak İlkokulu, Rasim Özdenören İlkokulu, Kılavuzlu Abdulgani Seyithanoğlu İlkokulu, Necip Fazıl Kısakürek İlkokulu, Gökçemağara Paşalar İlkokulu ve MADO Kadriye Kanbur İlkokulu’ndan öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Etkinlik kapsamında, 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden öğretmen, öğrenci ve personelin anısına 600 fidan toprakla buluşturuldu.

Gelecek nesillere doğa sevgisini aşılamak ve depremde kaybedilen canları yaşatmak adına gerçekleştirilen bu anlamlı etkinlikte öğrenciler, fidan dikerek doğaya katkıda bulunmanın mutluluğunu yaşadı.

Program sonunda katılımcılar, deprem şehitleri için dua ederek, birlik ve beraberlik içinde hatıralarını yaşatma sözü verdi.