Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Piazza AVM yanında inşa edilen Derepazarı Esnaf Çarşısı’nda çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Şehir merkezindeki rezerv alanda iş yeri bulunan esnaflar için geçici bir çözüm olarak tasarlanan çarşıda, iş yerlerinin kurulumunda sona yaklaşılırken üstyapı çalışmaları da büyük bir hızla ilerliyor. Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesinde çalışan ekipler, alanda kilit parke ve bordür imalatlarına yoğunlaşmış durumda.

Aynı zamanda çevre düzenlemeleri de titizlikle yürütülüyor. Alanın modern ve kullanışlı bir çarşı görünümü kazanması hedeflenirken, çevresel düzenlemelerin tamamlanmasıyla esnaf ve vatandaşlar için daha konforlu bir ticaret ortamı oluşturulması planlanıyor.

230 İş Yerine Ev Sahipliği Yapacak

Derepazarı Esnaf Çarşısı’nın tamamlanmasıyla birlikte, toplamda 230 iş yeri esnafın kullanımına sunulacak. Geçici iş yerlerinin kurulumu ve altyapı çalışmalarının kısa süre içinde bitirilmesiyle, çarşıda ticari faaliyetlerin başlaması hedefleniyor. Bu projenin, hem esnafa yeni bir iş alanı kazandırması hem de bölge ekonomisine önemli bir canlılık getirmesi bekleniyor. Bölgeye değer katacak bu projenin, şehrin ticaret hayatına yeni bir dinamizm getirmesi de hedefleniyor.