Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Valilikte düzenlenen toplantıda Derepazarı esnaf temsilcileriyle bir araya gelerek önemli açıklamalarda bulundu. Vali Yardımcısı Davut Sinanoğlu’nun da yer aldığı görüşmede, Derepazarı esnafının taşınma süreci, rezerv alanındaki mevcut durum, Piazza AVM yanında yapımı devam eden Merkez Geçici Çarşı’nın son durumu ve esnafların talepleri ele alındı.

Esnafımızın Yanındayız

Toplantıda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Derepazarı’nda ticari faaliyetlerini sürdüren esnafların geçici çarşıya taşınma süreci ile ilgili açıklama yaptı. Başkan Görgel, süreçlerin planlı bir şekilde yürütüldüğünü vurgulayarak, esnafın herhangi bir mağduriyet yaşamaması için Büyükşehir Belediyesi olarak büyük bir gayret gösterdiklerini belirtti.

Merkez Geçici Çarşı Tamamlanmak Üzere

Başkan Görgel, Piazza AVM yanında yapımı süren Merkez Geçici Çarşı’nın tamamlanmak üzere olduğunu ifade ederek, esnafların yeni alanlarına en kısa sürede taşınabileceklerini dile getirdi. Geçici çarşının modern ve esnafların ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde tasarlandığını aktaran Görgel, “Sürece katlı sağlayan esnafımıza teşekkür ediyorum” dedi. Toplantıda, Derepazarı esnaflarının taşınma sürecine ilişkin talepleri de masaya yatırıldı. Dile getirilen konular detaylı bir şekilde ele alınarak çözüm önerileri üzerinde fikir alışverişinde bulunuldu.