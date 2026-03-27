Edinilen bilgilere göre, grup üyelerinden Zeynel Gül, dereden karşıya geçmeye çalıştığı sırada ayağını kırdı. İhbar üzerine bölgeye Elbistan AFAD istasyonundan 4 personel ve 1 araç ile Kahramanmaraş AFAD’dan 6 kişilik profesyonel dağcı ekibi sevk edildi. Zorlu arazi şartlarında olay yerine ulaşan ekipler, yaralı vatandaşa ilk müdahaleyi yaptı.

Yapılan değerlendirmede, bölgenin engebeli ve dağlık yapısı nedeniyle yaralının kara yoluyla taşınmasının riskli olduğu belirlendi. Bunun üzerine AFAD Başkanlığı’ndan helikopter talebinde bulunuldu.

Kısa sürede olay yerine ulaşan helikopterle sedyeye alınan yaralı, güvenli şekilde tahliye edilerek Elbistan Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.