28-29 Mart, 01-02 Nisan ile 04-05-06 Nisan 2025 tarihlerinde, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlükleri tarafından hava araçları (drone) ile trafik denetimleri yapılacağı bildirildi. Denetimlerde şehirlerarası karayollarında gözlenen çeşitli trafik ihlallerinin önlenmesine yönelik önlemler alınacak.

Bu ihlaller arasında; sağ şeritte veya bankette uygunsuz durumlarda bekleme, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme, hatalı sollama, yakın takip, karayolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklama, park etme, kırmızı ışık ihlali, emniyet kemeri kullanımı ve seyir halindeyken cep telefonunu kullanma gibi durumlar yer alıyor.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü, vatandaşları bu tarihlerde yapılacak denetimlere karşı dikkatli olmaya çağırarak, trafik güvenliğinin artırılması konusunda toplumsal bilincin önemini vurguladı.