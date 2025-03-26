Sıra No Unvan Sayı 1 Beden İşçisi (Genel) 40 Toplam 40

A) Aranan Şartlar;

1. 2018/11608 sayılı BKK ile yürürlüğe konulan İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bağlı Kuruluşları ile Bunların Üyesi Olduğu Mahalli İdare Birliklerinin Personel Çalıştırmasına Dayalı Hizmetlerin Gördürülmesine İlişkin Usul ve Esasların 4’üncü maddesindeki şartları taşımak.

2. Vardiya sistemine göre çalışmasına engel, sağlık vb. sorunlarının olmaması.

3. Görev yapacağı yerde ikamet etmeyi kabul etmek.

4. Kahramanmaraş nüfusuna (ilçeler dâhil) kayıtlı olmak.

5. Daha önce çalıştığı işyeri/işyerlerinden 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25’inci maddesi kapsamında kasıt ya da kusurlu davranışları sebebiyle iş akdi feshedilmemiş olmak. (İşten Çıkış Nedenini gösteren “SGK Hizmet Dökümü Belgesi” E-Devlet üzerinden temin edilecektir).

6) Beden İşçisi (Genel) unvanında;

• Tercihen kamuda benzer işlerde çalışmış olmak.

• Tercihen C sınıfı Ehliyet ve SRC 4 Belgelerine sahip olmak.

B) Müracaat;

1. Başvuru esnasında istenen belgeleri yüklemeyen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

2. Başvuru şartlarını taşıyan adayların 26.03.2025 / 27.03.2025 tarihleri arasında https://kahramanmaras.bel.tr/form/akbel-as-kahramanmaras-buyuksehir-belediyesi-gecici-personel-alim-ilani-basvuru-formu-26032025-22999 internet adresinden çevrimiçi başvuru yapmaları gerekmektedir.