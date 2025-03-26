Atlı, şehrin bakırcı esnafının büyük bir sıkıntı içinde olduğunu belirterek, özellikle çarşıdaki yıkımlar ve yapılan rezerv alanlarının esnafı olumsuz yönde etkilediğini vurguladı.

Atlı, "Bakırcılar çarşısında yıkımlar yaşanıyor ve bununla birlikte yeni yapılan rezerv alanları esnafı zor durumda bırakıyor. Giriş çıkışlar zorlaştı, trafik sorunları arttı. Bunun yanı sıra, esnafın geçişleri de çok daha güç hale geldi. Şu an üreticilerimiz farklı mahallelere dağılmış durumda. Bakırcı esnafının tek bir merkezde toplanması gerekiyor" dedi.

Bakırcı esnafının yaşadığı sıkıntıları daha da artıran bir diğer faktörün, Kahramanmaraş'taki karma sanayi kooperatifinin isminin değiştirilmesi olduğunu ifade eden Atlı, "Kooperatifin ismi artık karma sanayi olarak değişti, ancak burası imalat değil, tamirci ve kaportacıların yeri oldu. Bu durum da esnafı olumsuz etkiledi" diye konuştu.

Sanayi sitesinde yapılan güçlendirme çalışmalarının da esnaf için ek yükler getirdiğini dile getiren Atlı, "Sanayi sitesinde yapılan güçlendirme çalışmaları esnafımıza ek külfetler getirdi. Bu sebeple, bakırcı esnafının durumu hiç iyi değil. Esnafımızın iş yapma kabiliyeti giderek daralıyor" ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş'taki bakırcı esnafının büyük bir kısmının, deprem sonrası şehrin dışına dağıldığını belirten Atlı, "Türkiye'deki bakırcılığın yaklaşık yüzde 90’ı Kahramanmaraş’ta yapılıyor. Ancak deprem sonrası esnafımızın bir kısmı, başka şehirlerde geçici olarak faaliyet göstermeye başladı. Gaziantep'e giden büyük firmalarımız da var. En az 30-40 esnafımız şu an Kahramanmaraş dışında. Bu durum, hem esnafımızı zor durumda bırakıyor hem de Kahramanmaraş’ın bakırcılık sektöründeki gücünü etkiliyor" dedi.

Bakırcılığın Türkiye’nin en köklü mesleklerinden biri olduğunu hatırlatan Atlı, "Bakırcılığın 1500 yıllık bir geçmişi var. Bu kadar köklü bir mesleğe sahip çıkmak gerekiyor. Esnafımızın en büyük talebi, acilen yeni bir sanayi sitesinin kurulması ve bakırcı esnafının bir arada toplanmasıdır" diyerek, yetkililerden bu konuda destek beklediklerini ifade etti.