Başkan Akpınar, bu mübarek gecenin tüm İslam alemine hayırlar getirmesini dileyerek birlik, beraberlik ve dayanışma vurgusu yaptı.

Başkan Akpınar, mesajında şu ifadelere yer verdi:"Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ise cehennem azabından kurtuluş olan mübarek Ramazan ayının en kıymetli gecelerinden biri olan Kadir Gecesi'ne ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’in indirildiği bu mübarek gece, duaların kabul edildiği, gönüllerin arındığı ve manevi huzurun doruğa çıktığı bir andır. Bu vesileyle, başta hemşehrilerimiz olmak üzere tüm İslam aleminin Kadir Gecesi’ni en içten dileklerimle tebrik ediyorum. Rabbim, bu mübarek gece hürmetine bizleri birlik ve beraberlik içinde, sağlık, huzur ve mutlulukla nice Ramazanlara ulaştırsın."



Başkan Akpınar, Kadir Gecesi’nin manevi ikliminden en iyi şekilde faydalanılması gerektiğini belirterek, bu özel gecede edilen duaların kabul olmasını temenni etti.