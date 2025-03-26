Türkiye genelinde yıllık yaklaşık 90 bin ton alabalık üretildiğini belirten Sarı, bunun 17 bin 500 tonluk kısmının Kahramanmaraş’ta üretildiğini ifade etti. Bu rakamla Kahramanmaraş, ülke genelinde ilk sırada yer alıyor. Kent merkezinde ise 7 bin tonluk üretim gerçekleştiriliyor.

64 Tesis ile Güçlü Üretim Ağı

Kahramanmaraş’ta 64 balık üretim tesisi bulunduğunu söyleyen İbrahim Sarı, bunlardan 46’sının baraj içerisinde yüzen tesisler olduğunu dile getirdi. Kafes balıkçılığı yöntemiyle üretim yapan bu tesisler, bölgedeki su kaynaklarının değerlendirilmesini sağlarken, su ürünleri sektörünü de büyütmeye devam ediyor.

Yeni İşleme Tesisleri Yolda!

Balıkçılık sektörünün gelişmesi adına iki yeni balık işleme tesisinin kurulmasının planlandığını belirten Sarı, tesislerin Göksun ve Elbistan ilçelerinde hayata geçirilmesi için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Bu tesislerin devreye girmesiyle, Kahramanmaraş’ta üretilen alabalık ve somon işlenerek doğrudan yurtdışına pazarlanacak. Böylece hem bölge ekonomisine büyük katkı sağlanacak hem de balıkçılık sektöründe büyük bir atılım gerçekleşecek.

Su Kaynaklarının Daha Fazla Kullanımı İçin Girişimler Sürüyor

Kahramanmaraş’ın su rezervlerinin %60’ının kullanıldığını belirten Sarı, küçük barajların da balık üretimine açılması yönünde Tarım ve Orman Bakanlığı’na dilekçe verdiklerini açıkladı.

Bu girişimle birlikte, bazı bölgelerde balıkçılığın köylüler için önemli bir gelir kaynağı haline geleceğini ifade eden Sarı, sektörün gelişmesi adına yapılan her yatırımın istihdamı artıracağını ve ihracata katkı sunacağını vurguladı.

Kahramanmaraş, su ürünleri sektöründeki büyüme ivmesiyle Türkiye’nin balıkçılık alanındaki lokomotif şehirlerinden biri olmaya devam ediyor. Yeni yatırımlarla birlikte bölgenin uluslararası pazardaki payının da artması bekleniyor.