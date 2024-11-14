Toplantıya katılan basın mensuplarına ve eğitim çalışanlarına şükranlarını sunan Genç Eğitim Sen Temsilcisi Kamuran Arık, eğitim çalışanlarının haklı taleplerinin arkasında olduklarını vurguladı.

Açıklamada, Afşin ve Elbistan Milli Eğitim Müdürlüğü personellerinin maaş bankasından hafta içi saat 09:00-16:00 dışında ve hafta sonlarında EFT/havale ücreti alınmasına yönelik protesto gerçekleştirildi. Ayrıca, enflasyon karşısında geçerliliğini yitirmiş olan promosyon anlaşmalarının güncellenmesi gerektiği ifade edildi.

Kamuran Arık, 2024 yılı başında yapılan maaş promosyon ihalesinin beklenenden düşük kalmasının ardından, eğitim çalışanlarının bu durumdan mağdur olduğunu belirtti. Arık, "Bankanın nihai sözleşmesine imza atan sendika temsilcileri, eğitim çalışanlarını yok saymakta ve kaybettirmektedir" dedi.

Eğitim çalışanlarının haklarını korumak için ciddi bir çağrıda bulunan Arık, tüm eğitim çalışanlarına işlemlerinde daha dikkatli olmaları ve maaş bankalarını boykot etmeleri çağrısında bulundu. "İşlem ücreti alınmaya devam ettiği sürece bu bankaya yatan maaşlarınızı başka hesaplarınıza transfer edin. Ayrıca alınan EFT/havale ücretlerinin iadesi için İlçe Tüketici Hakem Heyetlerine başvuruda bulunun" şeklinde tavsiyelerde bulundu.

Arık, "Bizleri bu duruma düşüren sarı sendikalardan ayrılın. Eğitim çalışanlarının gücünü önce bankaya, sonra da temsiliyetin gereğini yerine getiremeyen sarı sendikalara göstereceğiz" dedi.

Son olarak, eğitim çalışanlarının haklarını koruma mücadelesinin süreceğini belirten Arık, "Her mücadele zaferle sonuçlanmayabilir ancak her zafer bir mücadelenin sonucudur" diyerek sözlerini tamamladı.