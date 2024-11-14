Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinde Kasım ayı Olağan Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. Başkan Fırat Görgel başkanlığında, ilçe belediye başkanları ve meclis üyelerinin katılımıyla Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda; ek ödenek talepleri, gelir tarifesi, hibe destekli proje ortaklığı, mezarlık alanı projesi ve imar plan teklifleri gibi toplam 7 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

2025 Yılı Performans Programı ile Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin bütçe tasarıları da meclis üyelerinin oylarıyla kabul edildi. Toplantıda, ilaçlama ve itfaiye filosunun güçlendirilmesi noktasında yeni araç alımları da kararlaştırıldı. Dilek ve temennilerle noktalanan Kasım ayı Olağan Meclis Toplantısı’nın ve alınan kararların hayırlara vesile olmasını dileyen Büyükşehir BelediyeBaşkanı Fırat Görgel, toplantıya katılım sağlayan herkese teşekkür etti.