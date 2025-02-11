Göksun ve Nurhak ilçelerinde eğitime bir gün süreyle ara verilirken, Dulkadiroğlu ilçesinde de bazı okullarda eğitime ara verilmesi kararlaştırıldı.

Dulkadiroğlu Kaymakamlığı Hıfzıssıhha Kurulu, 11 Şubat 2025 tarihinde yaptığı toplantıda, ilçenin kuzey bölgelerindeki yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı okullarda yüz yüze eğitime bir gün ara verilmesini kararlaştırdı.

Alınan karar doğrultusunda, Baydemirli İlkokulu, Baydemirli Ortaokulu, Baydemirli Boybeyli İlkokulu, Baydemirli Cumhuriyet İlkokulu, Baydemirli Serinyol İlkokulu, Çatmayayla Yusuf Kökünüz İlkokulu, Çatmayayla Ümmetler İlkokulu, Çatmayayla Kurtoğlu İlkokulu, Baydemirli Başpınar İlkokulu, Ağabeyli İlkokulu, Kemalli Ortaokulu, Başdervişli İO - OO, Başdervişli ÇPAL, Budaklı Köseler İlkokulu, Beşenli İlkokulu, Beşenli Ortaokulu, Bulanık İlkokulu ve Bulanık Ortaokulu'nda 11 Şubat 2025 Salı günü eğitim öğretime ara verildi.