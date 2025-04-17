Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, “Daha güçlü altyapı, daha güçlü gelecek” anlayışıyla 11 ilçede başlattığı altyapı seferberliğini aralıksız sürdürüyor. Çalışmaların yoğun şekilde devam ettiği noktalardan biri de Dulkadiroğlu’na bağlı Elmalar Mahallesi oldu.

KASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Elmalar Mahallesi’ne yaklaşık 14 kilometrelik yeni içmesuyu hattı kazandırılıyor. Ayrıca mahalleye 3 adet modern içmesuyu deposu inşa edilerek, bölgede yaşanan içmesuyu sorununun tamamen çözülmesi hedefleniyor. Çalışmalarda yüzde 50 seviyesine ulaşılırken, toplam 15 Milyon TL’lik yatırım bedeliyle hayata geçirilen projeyle Elmalar Mahallesi’nin sağlıklı ve kesintisiz içmesuyuna kavuşması sağlanacak. Özellikle yaz aylarında yaşanan su sıkıntılarının önüne geçilmesi, mahalle sakinleri tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı.

Mahalle Sakinleri Çalışmalardan Memnun

Elmalar Mahalle Muhtarı Halil Gözükara, yürütülen çalışmalardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’e ve emeği geçen tüm ekiplere teşekkür ederek, “Mahallemiz için çok değerli bir hizmet oluyor. İnşallah çalışmalar tamamlandığında mahalle sakinlerimiz daha sağlıklı ve kaliteli içmesuyuna kavuşacak. Desteklerinden dolayı Başkanımız Sayın Fırat Görgel’e mahallem ve şahsım adına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Mahalle sakinleri de çalışmaların Elmalar için çok değerli olduğunu belirterek duyduğu memnuniyeti ifade etti.