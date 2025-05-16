Bakan Yerlikaya, açıklamasında şunları kaydetti: "27 ilde Jandarma Komutanlığı koordinasyonunda düzenlenen operasyonlarda, örgüt içerisinde faaliyet göstermek, ankesörlü telefonlar aracılığıyla sorumlu şahıslarla irtibat kurmak, terör örgütüne finans sağlamak ve sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yapmak suçlarından toplam 101 şüpheli yakalanmıştır.”

Operasyonların, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı’nın koordinasyonunda ve İl Jandarma Komutanlıkları’nın yerel çalışmalar sonucu gerçekleştirildiği öğrenildi.

Sayılı operasyonlar, Aksaray, Ankara, Aydın, Bursa, Çanakkale, Çorum, Edirne, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Mardin, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa ve Tekirdağ illerinde düzenlendi.

Operasyonlar sonucunda çok sayıda örgütsel doküman ile dijital materyale de el konuldu.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, operasyonda emeği geçen tüm ekipleri kutladı: "Valilerimizi, Cumhuriyet Başsavcılarımızı, İl Jandarma Komutanlarımızı ve Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Milletimizin birlik ve beraberliğine, devletimizin bütünlüğüne ve vatandaşlarımızın huzur ve refahına kastedenlere karşı mücadeleniz devam edecektir."