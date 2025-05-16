Operasyon kapsamında Kahramanmaraş, Gaziantep ve Antalya illerinde belirlenen şüpheli şahıslara yönelik düzenlenen çalışmalar sonucunda; 35 adet çek yaprağı ve fotokopi halinde çekler, 21 adet senet ve fotokopileri, şüphelilerin alacak-verecek ilişkilerini içeren ajanda, 30 adet 9x19 mm tabanca fişeği, 1 adet şarjör ve farklı dijital materyaller ele geçirildi.

Kahramanmaraş’ta 71 kişi tutuklandı!
Kahramanmaraş’ta 71 kişi tutuklandı!
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Yapılan operasyon sonucu yakalanan toplam 13 şüpheli, adli mercilere sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şahıslardan 3’ü serbest bırakılırken, 5’i adli kontrol şartıyla salındı. 5 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine teslim edildi.