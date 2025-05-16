Onikişubat Belediyesi, sosyal belediyeciliği yalnızca alt yapı ve fiziki hizmetlerle sınırlı tutmayarak, toplumun her kesimine dokunan projelerle genişletmeye devam ediyor.

Özellikle çocukların yalnızca akademik değil, sosyal ve kültürel açıdan da gelişim göstermelerine katkı sunan Onikişubat Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı ve eğitime desteğiyle geleceğin teminatı çocuklara yönelik anlamlı bir projeye daha imza attı.

‘Sinemaya gitmeyen çocuğumuz kalmasın’ düşüncesiyle yola çıkan belediye ekipleri, kırsal mahallelerdeki öğrencileri sinema ile buluşturdu. Proje kapsamında ilçeye bağlı 12 farklı kırsal mahalledeki okullardan belirlenen bin 500 minik öğrenci, ‘Akıllı Tavşan Momo: Büyük Takip’ adlı animasyon filmini izleme fırsatı buldu.

Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş’ın öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlik, hem çocukların kültürel gelişimlerine katkı sağladı hem de onların hayatlarında unutulmaz bir anı bıraktı.

Özellikle hayatlarında ilk kez sinema salonuyla tanışan çocukların heyecanı ve mutluluğu, projenin ne denli anlamlı olduğunu bir kez daha gösterdi.

Sosyal belediyeciliğin en güzel örneği

Sinema etkinliği, taşımalı sistemle kırsal mahallelerden alınan öğrencilerin sinema salonuna götürülmesiyle başladı. Çocuklara sinema gösteriminin yanı sıra ikramlar da sunularak, tam anlamıyla bir şenlik havası oluşturuldu.

Gösterim boyunca çocukların heyecanı, filmin her sahnesine yansıyan kahkahaları ve ışıldayan gözleri görülmeye değerdi.