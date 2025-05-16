Gençlerin eğitimi başta olmak üzere kültürel, sosyal ve fiziksel gelişimlerini destekleyici birçok yatırımı hayata geçirerek model olan Hanifi Toptaş liderliğindeki Onikişubat Belediyesi, ‘gençlik’ merkezli kültürel etkinlik ve faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor.

Başkan Toptaş’ın talimatlarıyla 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında organize edilenOnikişubat Gençlik Festivali’nde gençler, sahne performanslarıyla doyasıya eğlenecek, konserler ve çeşitli etkinliklerle unutulmaz günler yaşayacak.

Festivalin açılış gecesinde, sevilen sanatçı Oğuzhan Koç, sahne performansıyla müzikseverlere coşku dolu anlar yaşatacak. 17 Mayıs Cumartesi günü saat 20.30’da sahne alacak Koç, enerjisiyle gençlere unutulmaz bir konser deneyimi sunacak.

Festivalin kapanış gününde ise güçlü yorumlarıyla tanınan Yücel Arzen, 19 Mayıs akşamı sahneye çıkarak milli birlik ve beraberlik duygularını pekiştirecek özel bir konser verecek.

Expo Alanı’nda gerçekleştirilecek etkinlikler ücretsiz olup tüm vatandaşlara açık olacak. Onikişubat Belediyesi’nin gençliğe verdiği önem doğrultusunda düzenlenen festivalde; konserlerin yanı sıra çeşitli atölyeler, gençlik stantları ve sürpriz etkinlikler de yer alacak.

Başkan Toptaş’tan Gençlik Festivali’ne davet

Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, gençliğe ve kültürel etkinliklere verdikleri önemi vurgulayarak şu açıklamalarda bulundu:

“Geleceğimizin teminatı olan gençlerimize yatırım yapmak, onların sosyal ve kültürel hayatlarına katkı sağlamak en öncelikli hedeflerimizden biridir. 19 Mayıs, gençliğe emanet edilen bir bayramdır. Biz de bu anlamlı günün ruhuna uygun olarak dolu dolu bir festival hazırladık. Tüm gençlerimizi ve hemşehrilerimizi bu büyük coşkuya ortak olmaya davet ediyorum.”