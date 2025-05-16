Bu etkinlik, yüzyıllara dayanan birlik ve beraberlik ruhumuzun bir yansımasıdır” dedi. Programda; Bakan Göktaş, Vali Ünlüer ve Başkan Görgel ile2025 Aile Yılı Kahramanmaraş etkinlikleri protokolü imzalandı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından organize edilen 2025 Aile Yılı “Büyük Aile Buluşması”, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa; Vali Mükerrem Ünlüer, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Tuba Köksal, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, AK Parti İl Başkanı Muhammed Burak Gül, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, kamu kurumlarının müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardından sahneye çıkan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, güçlü aile yapısının Türkiye’nin temel değerlerinden biri olduğuna dikkat çekerek önemli mesajlar verdi.

“Aile Sadece Kan Bağı Değildir; Dayanışmadır”

Konuşmasında aile kurumunun Türk milletinin tarihsel ve toplumsal yapısındaki yerine vurgu yapan Bakan Göktaş, “Bugünkü buluşmamız, geleceğimiz için güçlü bir adımdır. Bu etkinlik, yüzyıllara dayanan birlik ve beraberlik ruhumuzun bir yansımasıdır. Aile sadece kan bağından ibaret değildir; dayanışmadır, birliktir. Depremlerden afetlere kadar yaşadığımız tüm zorluklarda bu ruhla ayakta kaldık” dedi. Bakan Göktaş, deprem bölgesine yönelik yapılan çalışmalara da değinerek, “Depremin yaşandığı ilk andan itibaren vatandaşlarımızı yalnız bırakmadık. Kadınlarımıza, çocuklarımıza, engellilerimize yönelik desteklerimizi kesintisiz sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

Gençlik Fonu ve Koruyucu Aile Modelinde Kahramanmaraş Öne Çıkıyor

Aile ve Gençlik Fonu’na dair detayları da paylaşan Göktaş, Kahramanmaraş’ın bu alandaki öncü şehirlerden biri olduğunu belirtti. Koruyucu ailelik alanında da Kahramanmaraş’ın Türkiye genelinde ikinci sırada yer aldığını belirten Göktaş, “Depremde yavrusunu kaybeden ailelerimiz, başka çocuklara yuva olmak için koruyucu aile oldular. Bu, milletimizin ne kadar büyük bir vicdan taşıdığını gösteriyor” dedi.

Yeni Doğan Bebeklere Yönelik Maddi Destekler

2025 Aile Yılı kapsamında başlatılan yeni destek programlarını da duyuran Bakan Göktaş, “Bu yıl doğan ilk bebek için 5 bin TL’lik tek seferlik destek veriyoruz. İkinci çocuk için annelerin hesabına 5 yıl boyunca aylık bin 500 TL yatırılacak. Eğer bir ailenin 3, 4 ya da 5’inci çocuğu bu yıl doğarsa, 5 yıl boyunca her ay 5 bin TL destek sağlayacağız” açıklamasında bulundu.

“Aile Güçlü Olursa Toplum da Güçlü Olur”

“Aileyi sadece bugünün değil, yarınlarımızın da teminatı olarak görüyoruz” diyen Göktaş, mutlu bireylerin huzurlu ailelerde yetişeceğini, huzurlu ailelerin ise güçlü toplumları inşa edeceğini vurguladı. Bakan Göktaş, “Güçlü toplum, ülkemizin en sağlam kalesidir” diyerek konuşmasını tamamladı.

Protokoller İmzalandı, Ortak Projeler Hayata Geçiyor

Program kapsamında, Kahramanmaraş Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğiyle ailelere yönelik gerçekleştirilecek yeni çalışmalar için protokol imzalandı. Protokole; Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, Vali Mükerrem Ünlüer ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel imza attı.