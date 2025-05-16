Buna göre, Nisan ayında Kahramanmaraş Havalimanı’nda iç hat yolcular 29.160, dış hat yolcular ise 302 olmak üzere toplamda 29.462 yolcuya hizmet verildi.

Ayrıca, aynı dönemde iniş-kalkış yapan uçak sayısı iç hatlarda 271, dış hatlarda ise 2 olmak üzere toplamda 273 seviyesine ulaştı.

Yük trafiği (kargo, posta ve bagaj) ise Nisan ayında toplam 244 ton olarak kayıtlara geçerken, hava yolları faaliyetleri kapsamında önemli bir hareketlilik gözlendi.

Yılın ilk dört ayında, Kahramanmaraş Havalimanı’nda yolcu trafiği 90.007 olurken, uçak trafiği 917’ye çıktı. Yük trafiği ise 800 ton seviyesinde gerçekleşti.