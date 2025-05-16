Konserin ardından, Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “Engelli ve Aile” temalı kısa film yarışmasında dereceye giren katılımcılara ödülleri takdim edildi.

Sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda toplumun her kesimine dokunan projelere imza atan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sanat ve farkındalık dolu anlamlı bir etkinlikle bir kez daha gönüllere dokundu. Büyükşehir Belediyesi ile Açık Sahne Sanat Akademisi iş birliğiyle hayata geçirilen ve tamamı özel gereksinimli bireylerden oluşan “Bir Başka Orkestra”, müzikseverlerle buluştu. Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen konserin şefliğini, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi akademisyenlerinden Dr. Öğr. Üyesi Ezgi Tekgül üstlendi. Tekgül’ün yönetimindeki orkestra, gecede izleyicilere duygu yüklü anlar yaşattı. Repertuarında “Kanadı Değdi Sevdaya”, “İşte Gidiyorum Çeşmi Siyahım”, “Yiğit Muhtaç Olmuş”, “Maraş’tan Bir Haber Geldi” ve “Han Sarhoş Hancı Sarhoş” gibi Türk müziğinin hafızalara kazınmış eserlerine yer veren orkestra, izleyicilerden büyük alkış aldı.

Sahne Onlarındı, Alkışlar da

Performanslarıyla profesyonel müzisyenleri aratmayan “Bir Başka Orkestra” üyeleri, yetenekleriyle sanatın engel tanımadığını bir kez daha gösterdi. Salonu dolduran sanatseverler, her eserin sonunda orkestrayı ayakta alkışladı.

Kısa Film Yarışmasında Ödüller Sahiplerini Buldu

Konserin ardından, Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “Engelli ve Aile” temalı kısa film yarışmasında dereceye giren katılımcılara ödülleri takdim edildi. Sanatın iyileştirici ve birleştirici gücünün hissedildiği bu özel gecede, hem müzik hem de toplumsal farkındalık aynı sahnede buluştu.