Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından kültürel mirası yaşatmak ve genç nesillerde okuma alışkanlığını artırmak amacıyla hayata geçirilen “Şehir Okumaları” programı, bu kez Afşin’de düzenlendi.Türk edebiyatına yön veren yazar ve şairlerin eserlerinin tartışıldığı etkinlik, tarihi ve manevi atmosferiyle öne çıkan Eshab-ı Kehf Külliyesi’nde gerçekleştirildi. Programa, 8 farklı ilçeden gelen toplam 130 öğrenci katıldı.

Edebiyatın İzinde Bir Gün

Program kapsamında öğrenciler, daha önce okudukları edebi eserleri analiz ederek Türk edebiyatının önemli isimlerine dair düşüncelerini dile getirdi. Yapılan panelde öğrenciler, edebi karakterler, temalar ve yazarların topluma etkileri üzerine değerlendirmelerde bulundu. Gençlerin aktif katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, okumanın birey ve toplum üzerindeki dönüştürücü gücüne vurgu yapıldı.

Tarihle Bütünleşen Kültürel Etkinlik

Panelin ardından öğrenciler, rehber eşliğinde Eshab-ı Kehf Külliyesi’ni gezdi. Gezi sırasında külliyenin tarihi, dini ve kültürel önemi hakkında bilgi alan öğrenciler, hem tarihi dokuyla tanıştı hem de inanç turizmi açısından önemli bir yapıyı yerinde görme fırsatı buldu.

Öğrencilerden Büyükşehir’e Teşekkür

Katılımcı öğrenciler, program sayesinde hem Türk edebiyatının önemli şahsiyetleri hakkında yeni bilgiler öğrendiklerini hem de daha önce görme fırsatı bulamadıkları Eshab-ı Kehf Külliyesi’ni yakından tanıdıklarını belirtti. Öğrenciler, böylesi anlamlı bir etkinliği hayata geçirdiği için Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.