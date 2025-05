Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Arslanbey Konağı Gastronomi ve Kadın Kooperatifleri Geçim Merkezi ile Engelsiz Yaşam Merkezi, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Dulkadiroğlu Bayazıtlı Mahallesi’nde yer alan Engelsiz Yaşam Merkezi’nde gerçekleştirilen açılış programına; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Vali Mükerrem Ünlüer, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Tuba Köksal, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ile il ve ilçe protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“Özel Vatandaşlarımıza Hem Eğitim Hem Sosyal Destek Sağlıyoruz”

Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, açılışı yapılan iki tesisin Kahramanmaraş için stratejik birer yatırım olduğuna dikkat çekti. Görgel, “Bugün 2 önemli tesisi şehrimize kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Engelsiz Yaşam Merkezimiz, farklı yaş ve engel gruplarına hitap eden 11 atölyesiyle özel gereksinimli bireylerimize geniş bir eğitim ve sosyalleşme imkânı sunuyor. Şu an itibariyle 112 vatandaşımız bu hizmetlerden faydalanıyor. Terzilik, gastronomi, müzik, robotik kodlama gibi alanlarda eğitimlerin yanı sıra bireysel danışmanlık hizmetleriyle hem bireylerimizin hem de ailelerinin yanındayız” dedi. Türkiye’de örneğine az rastlanan bir uygulamayla merkezin içinde medikal malzeme tamir atölyesi kurduklarını ifade eden Görgel, bu atölyede sadece Kahramanmaraşlıların değil, çevre illerden gelen vatandaşların medikal cihazlarının da ücretsiz olarak tamir edileceğini söyledi.

“Depremin Ardından Bir Umut Kapısı”

6 Şubat depremlerine de atıf yapan Görgel, “Asrın felaketinin ardından hayatı yeniden kurma çabası içerisindeyiz. Engelsiz Yaşam Merkezi bu çabanın bir parçası. Bu tesisimiz, hem fiziksel hem de ruhsal iyileşme sağlayarak özel bireylerimize yeniden umut olmuştur. Şehrimizi herkes için yaşanabilir kılmak, kimseyi geride bırakmamak en büyük hedefimiz” cümlelerini kaydetti.

“Kadın Emeği İçin Tarihi Adım: Arslanbey Konağı”

Konuşmasında Arslanbey Konağı Gastronomi ve Kadın Kooperatifleri Geçim Merkezi’ne de değinen Başkan Görgel, “Milli Mücadele kahramanımız Arslanbey’in konağını restore ederek sosyal bir kalkınma merkezine dönüştürdük. Bu yapıyı hem tarihimize sahip çıkmak hem de kadın girişimciliğini desteklemek amacıyla yeniden şehrimize kazandırmanın gururunu yaşıyoruz” dedi.

Köksal: “Bu Projeler Sosyal Hizmet Anlayışının Göstergesi”

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Tuba Köksal ise sosyal hizmet projelerinin fiziki yatırımlar kadar önemli olduğunu vurgulayarak, hayata geçirilen 2 sosyal tesis için Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’e teşekkür etti.

Bakan Göktaş: “Bu Merkezler Kahramanmaraş’ın Yeniden Dirilişinin Göstergesi”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da konuşmasında açılışı yapılan her iki merkezin sosyal devlet anlayışının güçlü örneklerinden biri olduğuna dikkat çekti. Göktaş, “Kadın emeğine ve engelli bireylerimizin kararlılığına duyduğumuz inancın birer nişanesi olan bu iki merkez, sadece Kahramanmaraş için değil tüm Türkiye için örnek teşkil ediyor. Hayata geçirdiğimiz her bir sosyal hizmet, toplumsal dönüşümün güçlü bir adımıdır. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz her iki sosyal tesisi vatandaşlarımızın hizmetine sunan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’e teşekkür ediyor, projelerin Kahramanmaraş’a hayırlı olmasını diliyorum” cümlelerini kaydetti. Protokol konuşmalarının ardından yapılan dua ile birlikte kurdele kesilerek her iki tesisin resmi açılışı gerçekleştirildi.