Pazar günü öğleden sonra etkisini artıran ve gece boyu devam edenkuvvetli fırtına, şehir merkezinde ciddi tahribatlara yol açarken, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, oluşan hasarları gidermek ve yaşamın normale dönmesini sağlamak için yoğun bir çalışma gerçekleştiriyor. Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü öncülüğünde yürütülen çalışmalar kapsamında şu ana kadar 700’ün üzerinde ağaç devrilmesi ve çit ile istinat duvarlarının çökmesi gibi olaylara müdahale edildi. Ekipler, sahada gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyor. Kuvvetli fırtınanın izlerini silmek için başlatılan bu hummalı çalışmalar, şehrin doğal dokusunun korunması ve halkın güvenliğinin sağlanması adına büyük bir önem taşıyor.

Devrilen Ağaçlar Kaldırılıyor, Zarar Gören Ağaçlar Bakıma Alınıyor

Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü ekipleri, fırtına nedeniyle devrilen ağaçları bulunduğu noktalardan kaldırarak yolların yeniden trafiğe açılmasını sağlıyor. Bunun yanı sıra, fırtınanın etkisiyle zarar gören ağaçların bakımı da titizlikle yürütülüyor. Ekipler, ağaçların tehlike oluşturmaması için gerekli budama ve güçlendirme işlemlerini gerçekleştiriyor.