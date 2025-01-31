Hayata veda eden Ali Bulut için cenaze namazı, Kahramanmaraş’ın Haydarbey Mahallesi'ndeki Şehitler Camii’nde ikindi namazına müteakip kılındı. Ailesi, dostları ve sevenleri, merhumun cenaze törenine katılarak dualarla uğurladı.

ŞEYHADİL MEZARLIĞI’NDA DEFNEDİLDİ

Cenaze namazının ardından merhum Ali Bulut’un naaşı, Şeyhadil Mezarlığı’nda toprağa verildi. Defin sırasında aile bireyleri ve yakınları duygu dolu anlar yaşarken, sevenleri gözyaşları içinde dualar etti.

TAZİYELER HAYDARBEY MAHALLESİ’NDE KABUL EDİLİYOR

Ali Bulut’un vefatının ardından ailesi, Haydarbey Mahallesi’ndeki evinde taziyeleri kabul ediyor.

Taziye yeri olarak Ali Galip Çalık Lisesi bahçesi adres gösterildi.