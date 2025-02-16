Gençler; şehrin simge noktalarından Ulu Camii, Uzunoluk, Sütçü İmam Türbesi, Şekerli Camii ve Nakıp Camii gibi önemli mekânları ziyaret etti.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, toplumun her kesimine yönelik faaliyet ve projelerini aralıksız sürdürürken, gençleri de unutmuyor. Tarihi ve kültürel değerleri genç nesillere aktarmak amacıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında, anlamlı bir programa daha ev sahipliği yapıldı.

Gençlik Şube Müdürlüğü tarafından organize edilen “Kurtuluş Günlerinin İzinde” konulu tarihi gezi programı, gençler için unutulmaz bir tarih yolculuğu sundu.

Tarihçi yazar Şevki Karabekiroğlu rehberliğinde gerçekleştirilen gezide gençler, Kahramanmaraş’ın Milli Mücadelesindeki kahramanlık destanını yerinde öğrenme fırsatı buldu.

Program kapsamında gençler; şehrin simge noktalarından Ulu Camii, Uzunoluk, Sütçü İmam Türbesi, Şekerli Camii ve Nakıp Camii gibi önemli mekânları ziyaret etti. Rehber Karabekiroğlu, her mekânın tarihi önemini detaylı bir şekilde anlatırken gençler, Kahramanmaraş’ın kurtuluş mücadelesine dair önemli bilgiler edindi.

Gençler Şehrin Tarihini Yakından Tanıdı

Etkinliğe katılan gençler, programın kendileri için çok anlamlı olduğunu belirterek, Kahramanmaraş’ın tarihini yakından tanıma fırsatı bulduklarını ifade etti.

Gençler, özellikle Milli Mücadele kahramanlarının hikâyesinden ve yaşanan mücadelelerden çok etkilendiklerini dile getirdi. Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği bu anlamlı gezi programı, tarih bilincinin yeni nesillere aktarılmasına katkı sunarken, gençler için de unutulmaz bir deneyim oldu.