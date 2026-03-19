Edinilen bilgilere göre kaza, dün akşam saatlerinde Pazarcık-Narlı istikametinde D-360 karayolu üzerinde A.B. idaresindeki otomobil, aynı yönde seyir halinde olan M.A.Z. yönetimindeki başka bir otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle meydana gelen kazada her iki aracın sürücüleri ile araçlarda bulunan 5 yolcu olmak üzere toplam 7 kişi hafif şekilde yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Pazarcık Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kahramanmaraş’ta Otomobil Devrildi! 3 Kişi Yaralandı
Kahramanmaraş’ta Otomobil Devrildi! 3 Kişi Yaralandı
Kazada araçlarda ciddi maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.