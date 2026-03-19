Edinilen bilgilere göre kaza, dün akşam saatlerinde Pazarcık-Narlı istikametinde D-360 karayolu üzerinde A.B. idaresindeki otomobil, aynı yönde seyir halinde olan M.A.Z. yönetimindeki başka bir otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle meydana gelen kazada her iki aracın sürücüleri ile araçlarda bulunan 5 yolcu olmak üzere toplam 7 kişi hafif şekilde yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Pazarcık Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazada araçlarda ciddi maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.