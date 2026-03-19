Türkoğlu Belediye Başkanı Mehmet Karaca, göreve geldiği günden bu yana ilçede hayata geçirdiği sosyal projeleri ve belediyenin mali tablosunda gerçekleştirdiği radikal değişimleri detaylarıyla anlattı. Ramazan ayı boyunca belediye öncülüğünde kurdukları iftar çadırında binlerce hemşerisiyle aynı sofrada buluşan Türkoğlu Belediye Başkanı Mehmet Karaca Hem geçmişten gelen borç yüküyle mücadele eden hem de hizmet çıtasını yükselten bir çalışma yaptıklarını belirterek Türkoğlu halkına ilçeye yapacakları yatırımlarla ilgili de müjdeler verdi.

Türkoğlu Belediye Başkanı Mehmet Karaca, Türkoğlu’nda belediye olarak ilk defa kurulan iftar çadırında hemşerileriyle birlikte olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Göreve geldikten sonra belediye için önemli gelir kaynağı olan ilçe sınırlarındaki fabrikaların OSB’ye devredildiğini hatırlatan Başkan Karaca, bunun üzerine de kaynaklarının yüzde 40’ına denk gelen geçmiş dönem SGK borcu kesintilerinin de kendilerini hizmetten geri bırakmadığını belirtti. Başkan Karaca, önemli olan kısıtlı bütçe ile büyük zorlukların üzerinden gelmenin de önemli olduğunu vurguladı.

İLÇE TARİHİNDE BİR İLK: BELEDİYE ÖNCÜLÜĞÜNDE İFTAR SOFRALARI

Türkoğlu Belediyesi, bu yıl bir ilke imza atarak ilçe merkezinde kendi bünyesinde ilk iftar çadırını kurdu. Başkan Mehmet Karaca, geçmiş yıllarda farklı kurumların benzer faaliyetler yürüttüğünü ancak ilk kez belediye imkanlarıyla böyle bir organizasyonun yapıldığını ifade etti. Karaca, "Türkoğlu’nda iftar sofralarımız vatandaşlarımızın yoğun katılımıyla çok bereketli geçiyor. Beklentimizin üzerinde bir ilgiyle karşılaştık. Bu tablo, ilçemizin böyle bir kaynaşma noktasına ne kadar ihtiyacı olduğunu bizlere kanıtladı" dedi.

SADECE İHTİYAÇ SAHİPLERİ DEĞİL TÜM TÜRKOĞLU BU SOFRADA

İftar çadırının kapsamı hakkında detaylar veren Başkan Karaca, bu hizmetin sadece belirli bir kesime hitap etmediğini dile getirdi. Karaca, "Burada sadece ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı ağırlamıyoruz. Mahalle kültürünü yaşatıyoruz; yoldan geçen yolcular, ilçemizde görev yapan bekar memurlar ve üniversite öğrencilerimiz bu sofranın birer parçası oluyor. Türkoğlu’nda bulunan meslek yüksekokulu ve fakülte öğrencilerimiz için bu çadır büyük bir kolaylık sağladı. Ramazan ayı boyunca yaklaşık 20 bin kişiye dört çeşit sıcak yemek sunduk. Personelimiz yemeği vatandaşın masasına kadar götürüyor ve tüm hizmeti bizzat biz üstleniyoruz" şeklinde konuştu.

14 YILLIK SGK BORÇ YÜKÜ TARİHE KARIŞTI

Belediyenin mali disiplini konusundaki en büyük müjdeyi borçların tasfiyesiyle veren Türkoğlu Belediye Başkanı Mehmet Karaca, geçmişten miras kalan 14 yıllık SGK borçlarını Mart ayı itibarıyla tamamen temizlediklerini açıkladı. Bu borçların belediye gelirlerinin %40’ını kesintiye uğrattığını hatırlatan Başkan Karaca, "Gelen kaynağımızın neredeyse yarısı kesintilere gidiyordu. Bu durum, asfalt plentimizden taş ocağımıza kadar yapacağımız birçok stratejik yatırımı en az iki yıl geciktirdi. Ancak büyük bir azimle bu yükün altından kalktık. Kesintiler bitti, artık Türkoğlu’nun parasını doğrudan Türkoğlu halkına yatırım olarak kullanacağız" dedi.

GELİR KAYBINA RAĞMEN 300 BİN METREKARE PARKTA TAŞI DÖŞENDİ

Başkan Karaca, ilçedeki fabrikaların OSB’ye bağlanması sonucu emlak ve ruhsat vergilerinde %25’lik bir kayıp yaşamalarına rağmen hizmeti aksatmadıklarını vurguladı. Karaca, "Bütçemiz kısıtlı olsa da 300 bin metrekare kilit parke taşı döşemesi gerçekleştirdik. Depremden çıkmış bir ilçeyi ayağa kaldırmak kolay değil ancak biz 20 yeni iş makinesi ve binek aracı belediye envanterimize katarak araç parkurumuzu güçlendirdik. Bir taratan kaynaklarımız kesintiye uğrarken diğer taraftan da belediyemizde görev yapan çalışma arkadaşlarımızın maaşını bir gün bile aksatmadık. Bunların üzerine ilçemizi şantiye alanına çevirdik" ifadelerini kullandı.

TÜRKOĞLU KENDİ TAŞINI VE ASFALTINI ÜRETECEK

İlçenin en büyük eksiğinin asfalt plenti ve taş ocağı olduğunu belirten Türkoğlu Belediye Başkan Mehmet Karaca, bu konudaki üzüntüsünü dile getirerek yeni projelerini paylaştı. Başkan Karaca, "Türkoğlu, bölgenin taş madeni yatağı konumunda bulunuyor. Özel sektör, kamuyla birlikte Büyükşehir Belediyesi bile taşını bizim sınırlarımızdan alırken, bugüne kadar Türkoğlu Belediyesinin kendine ait bir taş ocağının olmaması büyük bir eksikliktir. En kısa sürede kendi tesislerimizi kuracağız. Kendi taşımızı ve asfaltımızı ürettiğimizde maliyetlerimiz düşecek, depremzede vatandaşlarımıza ve ilçemizin yollarına çok daha hızlı hizmet götüreceğiz." dedi.

RAMAZAN GELENEĞİ GELECEK YILLARDA DAHA DA BÜYÜYECEK

Sosyal dayanışmanın önemine değinen Başkan Karaca, esnafın da bu sürece destek verdiğini belirterek teşekkürlerini sundu. Karaca sözlerini şöyle noktaladı: "Bu yıl bir başlangıç yaptık. Gelecek yıllarda esnaflarımız ve iş adamlarımızla el ele vererek bu iftar sofralarını sadece merkezde değil, farklı mahallelerimize de yayacağız. Emeği geçen tüm personelimize ve destekçilerimize teşekkür ediyorum. Tüm hemşerilerimin Ramazan Bayramı’nı şimdiden en içten dileklerimle kutluyorum."