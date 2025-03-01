Depremlerin merkez üssü olan şehirde, Abdulhamithan Camii’nde Ramazan’ın ilk teravih namazı yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Türkiye’nin en büyük dördüncü camisi olan Abdulhamithan Camii, şehrin en yüksek noktalarından birinde yer alıyor ve sadece bir ibadethane olmanın ötesinde, Kahramanmaraş için manevi bir sembol haline gelmiş durumda.

Kubbeleri ve minareleriyle şehrin dört bir yanından görülen bu muazzam yapı, Ramazan ayının başlamasıyla birlikte gece ışıldıyor.

Akşam saatlerinde cami çevresi, büyük bir insan kalabalığına dönüştü. Genci, yaşlısı, kadını, erkeğiyle binlerce vatandaş, Ramazan’ın huzurunu paylaşmak amacıyla Abdulhamithan Camii’ne akın etti.

İç mekan ve avlu hızla dolarken, cemaate katılanlar Kur’an tilavetine kulak verdi ve dualar etti. Depremin merkez üssünde gerçekleştirilen ilk teravih namazında yaklaşık 10 bin kişi bir araya geldi.