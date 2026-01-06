Edinilen bilgilere göre, il genelinde suç işlemek amacıyla kurulan bir örgütün faaliyetlerine yönelik olarak, masaj salonu adı altında faaliyet gösteren 4 iş yeri ile toplam 16 şüpheliye ait 7 farklı ikamet adresinde, 6 Ocak 2026 tarihinde Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince eş zamanlı adli arama ve el koyma işlemleri yapıldı.

Şüphelilere ait ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda ruhsatsız tabanca ve bu silahlara ait fişekler, uyuşturucu veya uyarıcı maddeler ile çeşitli dijital materyaller ele geçirildi. Operasyon kapsamında 14 şüpheli gözaltına alınırken, 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.