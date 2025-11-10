Edinilen bilgiye göre, H.H. yönetimindeki 31 AJY 086 plakalı minibüs, Göksun-Andırın bağlantı yolu Değirmendere Mahallesi yakınlarında henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu minibüste bulunan Mısır vatandaşı 2 işçinin olay yerinde hayatını kaybettiği, 7 kişinin ise yaralandığı belirlendi.

Yaralılar, ambulanslarla Göksun Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.