Göktaş, sosyal medya hesabından duyurduğu istifa haberinde; “Bugün Çağlayancerit'imizin geleceğine dair önemli bir kararımı siz değerli hemşehrilerimle paylaşmak istiyorum. İlçemizde bütünleştirici ve kapsamlı bir birliktelik adına, mensubu olduğum İYİ Parti'den istifa etme kararı almış bulunmaktayım. Siyasi ayrılıklar ve kutuplaşmalar yerine hizmetlerin, yatırımların ve Çağlayancerit'in geleceğinin konuşulmasına imkan sağlamak adına bağımsız ve birleştirici bir siyaset tarzının faydalı olacağı kanaatindeyim. Aldığımız karar en ince ayrıntısına kadar düşünülüp halkımızın görüşleri ile desteklenmiştir.

Bu konuda bizlere destek veren ve teveccüh gösteren hemşerilerime teşekkür eder hayırlı olmasını dilerim.