2 gün sürecek festival, kadın girişimcileri ve el emeği ürünlerini ön plana çıkarmayı, bölge ekonomisine katkıda bulunmayı hedefliyor.

Kadın girişimcilerin üretimlerini sergileyerek ekonomik hayatta daha aktif rol almasını desteklemek amacıyla düzenlenen Geleneksel 2. Kadın Emeği Alışveriş Festivali, coşkulu bir açılış töreniyle başladı. Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası, TOBB Kahramanmaraş Kadın Girişimciler Kurulu ve Piazza AVM iş birliğiyle düzenlenen festival; kadın girişimcileri ve el emeği ürünlerini ön plana çıkarmayı, bölge ekonomisine katkıda bulunmayı hedefliyor.

Protokol Üyeleri Açılışta Yer Aldı

PiazzaAVM’de gerçekleştirilen açılış programına; ValiMükerremÜnlüer, Kahramanmaraş Milletvekili Dr. İrfan Karatutlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mutlu Kaya, KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu ve Meclis Başkanı Hanefi Oksüz katılım sağladı. Açılışta konuşan protokol üyeleri, kadın girişimcilerin ülke ekonomisine olan katkılarına vurgu yaparak, bu tür etkinliklerin kadın emeğinin görünürlüğünü artırmada büyük bir fırsat sunduğunu belirtti.

Kadın Girişimciler El Emeği Ürünlerini Sergiliyor

15-16 Şubat tarihlerinde ziyaretçilere açık olacak festivalde, kadın girişimciler tarafından üretilen çok sayıda el emeği ürünün satışı yapılıyor. Takı, tekstil, geleneksel el sanatları, dekoratif objeler ve daha pek çok farklı kategoride ürün, festival ziyaretçilerinin beğenisine sunuluyor. Kadın girişimciler, festival sayesinde hem ürünlerini geniş kitlelere ulaştırma fırsatı yakalıyor hem de ekonomik gelir elde edebiliyor.

KAMEK’in Standı Yoğun İlgi Görüyor

Organizasyonun en ilgi çeken stantlarından biri de Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları standı oldu. KAMEK kursiyerleri, aldıkları eğitimler doğrultusunda ürettikleri ürünleri festivalde sergileyerek satış yapma imkânı buldu. Özellikle el işçiliği gerektiren ürünleriyle dikkat çeken kursiyerler, böylece aile ekonomilerine katkı sağlarken aynı zamanda mesleki becerilerini de geliştirme şansı yakalıyor.