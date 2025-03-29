Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesinde şehir genelinde yürüttüğü temizlik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Özellikle vatandaşların bayramda kabristan ziyaretlerini daha huzurlu ve hijyenik bir ortamda gerçekleştirebilmesi amacıyla mezarlık alanlarında yoğun bir çalışma gerçekleştiriliyor.

Çevre Koruma ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı ekipleri, Kapıçam Şehir Mezarlığı’nda kapsamlı temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, mezarlık alanlarında evsel ve ambalaj atıklarını toplarken aynı zamanda hijyen ve estetik açısından da düzenlemeler yapıyor. Vatandaşların rahat ve huzurlu bir şekilde ziyaretlerini gerçekleştirebilmeleri için yürütülen çalışmalar kapsamında mezarlıklardaki yollar süpürülüyor, otlar temizleniyor ve ortak kullanım alanları dezenfekte ediliyor. Ayrıca, ziyaretçilerin kabir başında dua ederken daha düzenli bir ortamla karşılaşmaları için banklar, çeşmeler ve diğer ortak kullanım alanları da bakımdan geçiriliyor.

Ekipler Bayramda da Sahada

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, mezarlıkta gerçekleştirilen temizlik çalışmalarının bayram boyunca da devam edeceği belirtildi. Açıklamada, ekiplerin bayram süresince sahada aktif olarak görev yapacağı ve vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için gerekli tüm önlemlerin alındığı ifade edildi.